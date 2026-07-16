Гросу: Табурчану полностью вернула полученные от MoldATSA деньги.

Двоюродная сестра президента Майи Санду Анастасия Табурчану полностью вернула все доходы, полученные за время работы на государственном предприятии MoldATSA, включая заработную плату, надбавки и премии.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Moldova 1, передает omniapres.md

«Те, кто воспользовался определенными ресурсами, должны их вернуть. Именно так поступила Анастасия Табурчану, которая, по имеющейся у меня информации, перечислила на счет MoldATSA все средства, полученные от этого учреждения. Все, что она получила, — и зарплату, и пособия — за весь период своей работы там», — заявил Игорь Гросу.

На вопрос о том, какую именно сумму вернула Табурчану, спикер парламента ответил, что не располагает точной информацией. Он также не пояснил, на каком юридическом основании стало возможным добровольное возвращение всей заработной платы и выплат, учитывая, что Трудовой кодекс, как правило, не предусматривает возврат вознаграждения за уже выполненную работу.

Согласно расследованию RISE Moldova, менее чем за год работы в MoldATSA Анастасия Табурчану получила более 1 млн леев, а в 2026 году ее ежемесячный доход превышало 120 тыс. леев. Ранее она заявляла, что ее базовый оклад составлял 25 700 леев, а остальная сумма формировалась за счет надбавок, доплат, суточных и других выплат, предусмотренных внутренними регламентами предприятия.