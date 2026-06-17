Венецианская комиссия высказала замечания к реформам в молдавской юстиции.

Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенству права (DGI) Совета Европы опубликовали два заключения по реформам судебной системы Республики Молдова.

В них содержатся рекомендации как относительно изменений процедуры назначения международных членов комиссий по веттингу, так и по плану проверки добросовестности всех судей, сообщает unimedia.info

В первом заключении Комиссия анализирует поправки, известные в публичном пространстве как «поправка Хебеля», с помощью которых парламентское большинство PAS ввело механизм преодоления блокировок при назначении международных членов комиссий по оценке. Европейские эксперты рекомендуют предусмотреть достаточный интервал между первым голосованием, требующим квалифицированного большинства, и вторым голосованием, которое может быть принято абсолютным большинством, чтобы обеспечить реальное время для переговоров между властью и оппозицией. Также Комиссия рекомендует голосовать за международных членов индивидуально, а не списком.

Одновременно институт обращает внимание на то, как были приняты поправки, внесённые во втором чтении в законопроект с иной основной целью, подчёркивая важность прозрачного, инклюзивного и демократического законодательного процесса.

Во втором заключении Комиссия рассматривает инициативу властей подвергнуть всех судей судов первой инстанции проверке финансовой и этической добросовестности, проводимой внешней комиссией в рамках обычной процедуры оценки эффективности.

Европейские эксперты считают, что на практике предложенная модель фактически представляет собой расширение процедуры веттинга на новую категорию судей, и предупреждают, что такая чрезвычайная мера должна быть оправдана исключительными обстоятельствами, при наличии доказательств, что существующие инструменты недостаточны.

В конце 2025 года президент Майя Санду обратилась к парламенту, Министерству юстиции и Высшему совету магистратуры с призывом срочно принять меры по пересмотру механизма веттинга с целью расширения категорий судей, подлежащих проверке.

«Если предпринятые до сих пор меры окажутся недостаточными, мы должны ускорить процесс, и мы это сделаем», — заявила глава государства на конференции, посвящённой вопросам юстиции.