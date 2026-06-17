17 Июня 2026, 16:09
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Кожухарь о заключении Венецианской комиссии: Эти вещи нужно обсуждать
Министр юстиции Владислав Кожухарь прокомментировал заключение Венецианской комиссии.
Кожухарь не уточнил, какие именно рекомендации власти готовы учесть. По его словам, Минюст в ближайшее время соберет платформу с участием ВСМ, коллегии по отбору судей и комиссии внешней оценки, пишет телеграм-канал rupor.md
"Эти вещи нужно обсуждать. Как только у нас будет финальное решение, мы снова выйдем с сообщением", — заявил Кожухарь.