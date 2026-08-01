Гросу: Реформа оплаты труда не должна привести к оттоку специалистов из госсектора.

Закон об оплате труда сейчас находится на стадии обсуждения.

Реформа системы в государственном секторе должна устранить необоснованные различия в зарплатах, но при этом сохранить конкурентоспособную оплату для специалистов, которых государство рискует потерять из-за неконкурентной оплаты. Об этом заявил спикер Игорь Гросу в интервью агентству Moldpres, передает moldova1.md

Закон об оплате труда сейчас находится на стадии обсуждения. Мы пытаемся устранить дисбалансы, которые возникли после последних крупных изменений в системе оплаты труда в 2018 году», — сказал спикер парламента.

При этом он подчеркнул, что не каждую высокую зарплату следует считать злоупотреблением. По его словам, в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность и здравоохранение, государство должно предлагать конкурентные условия, чтобы сохранить квалифицированных специалистов.

«Если IT-специалист не получает зарплату, сопоставимую с частным сектором, государство его потеряет», — отметил Гросу.

По его словам, нехватка таких кадров может сказаться на работе ключевых государственных сервисов, включая системы электронных платежей, электронную подпись, энергетическую инфраструктуру и государственные реестры.

В то же время, считает спикер, необходимо устранить необоснованные различия в оплате труда сотрудников с одинаковыми обязанностями.

«Есть должности, где вмешательство необходимо. Например, если бухгалтер в одном учреждении получает значительно больше, чем бухгалтер в другом, хотя объем работы и ответственность одинаковы», — сказал Гросу.

31 июля премьер-министр Василе Тофан сообщил, что правительство завершило анализ зарплат около 40 тыс. работников государственного сектора. По его данным, 439 сотрудников получают более 50 тыс. леев «чистыми» в месяц, а доходы 152 человек превышают 80 тыс. леев.

Премьер подчеркнул, что такие случаи составляют около 1,1% от общего числа проанализированных работников и что готовящаяся реформа не затронет большинство бюджетников.

Среди рассматриваемых мер — проверка наиболее высоких зарплат, временное ограничение отдельных премий и надбавок, публикация единого онлайн-каталога зарплат в государственном секторе, пересмотр системы вознаграждений в государственных предприятиях, а также сокращение числа членов советов директоров госкомпаний.

Обсуждение реформы началось после ситуации вокруг госпредприятия MoldATSA, где высокие выплаты руководству вызвали общественный резонанс. На первом заседании правительства под руководством Василе Тофана 22 июля премьер поручил подготовить предложения по изменению системы оплаты труда до конца месяца.