НАРЭ разъяснило порядок учета расходов на зарплаты при расчете тарифов.

На фоне появившихся в публичном пространстве сообщений и различных трактовок относительно расходов на персонал, учитываемых при установлении тарифов в регулируемых энергетических секторах, НАРЭ разъяснило порядок их определения.

В НАРЭ отмечают, что расходы на оплату труда работников, занятых в регулируемой деятельности, принимаемые в тарифных целях, рассчитываются с учетом размера минимальной заработной платы по стране (для рабочих), коэффициента сложности, тарифной сетки, коэффициента кратности, а также других обязательных компенсационных выплат за особые условия труда в соответствии с действующим законодательством.

Были представлены применяемые критерии, порядок расчета и конкретные примеры определения расходов, принимаемых в тарифных целях.

Пример расчета заработной платы, принимаемой в тарифных целях, для руководителя предприятия

Согласно приложению №4 к Постановлению правительства №743/2002, максимальный уровень тарифной сетки для руководителя составляет 34 965 леев в месяц. Конкретный уровень определяется в зависимости от показателей эффективности и размеров предприятия, в частности объема финансово-экономических показателей (объема продаж и доходов, численности работников, стоимости активов и т.д.). Коэффициент сложности отрасли, установленный приложением №3 к Постановлению №743/2002, для сектора природного газа, электроэнергии и тепловой энергии составляет 1,35. К базовой заработной плате применяется ежемесячная премия в размере 10% в соответствии с единым подходом НАРЭ для всех регулируемых отраслей. Стаж работы руководителя составляет 3 года. Согласно Постановлению правительства №1527/2007, надбавка за стаж от 2 до 5 лет составляет 10%.

Расчет: 34 965 × 1,35 × (1,1 × 2) = 56 643,3 лея.

Если предприятие осуществляет деятельность как в регулируемых, так и в нерегулируемых секторах, учитывается доля доходов от регулируемой деятельности. Например, если в предыдущем году доходы составили:

регулируемая деятельность — 1 млрд леев;

нерегулируемая деятельность — 1,5 млрд леев,

то доля регулируемой деятельности составляет 40%. Соответственно, допустимые расходы на оплату труда руководителя в регулируемом секторе составят:

56 643,3 × 0,4 = 22 657,3 лея в месяц.

Пример расчета заработной платы, принимаемой в тарифных целях, для рабочего III категории

Минимальная заработная плата по стране на 2026 год согласно Постановлению правительства №771/2025 составляет 6 300 леев. Согласно приложению №1 к Постановлению правительства №743/2002, максимальный коэффициент тарифной сетки для рабочего III категории составляет 1,59. Коэффициент сложности отрасли для сектора природного газа, электроэнергии и тепловой энергии — 1,35. К базовой зарплате применяется ежемесячная премия 10%. При стаже работы 3 года надбавка за выслугу лет составляет 10%. Доплата за работу во вредных условиях труда (1-й уровень) согласно Постановлению правительства №152/2004 составляет 100 леев в месяц.

Расчет:

6 300 × 1,35 × 1,59 × (1,1 × 2) + 100 = 16 327,5 лея.

В НАРЭ подчеркнули, что при расчете тарифов учитываются только расходы, которые являются строго необходимыми для осуществления регулируемой деятельности. Необоснованные, неэффективные или необязательные расходы, такие как материальная помощь, разовые премии, талоны на питание и другие аналогичные льготы, в тарифных целях не принимаются.