Бузу о требовании Тофана навести порядок с зарплатами: Нам надо провести чистку.

Премьер-министр Василе Тофан не только выдвинул четкие требования по ограничению «неприлично высоких зарплат» и оптимизации государственного аппарата, а также установил конкретные сроки их выполнения.

Об этом рассказал генеральный секретарь правительства Алексей Бузу в эфире передачи на Jurnal TV

На первом заседании правительства премьер поручил Бузу до 31 июля представить конкретные меры по ограничению «неприлично высоких зарплат» в системе, а также проследить, чтобы до 22 сентября министерства представили сценарии оптимизации административного аппарата.

Отвечая на вопрос, почувствовал ли он разницу в стиле руководства уже четвертого премьер-министра, Алексей Бузу отметил: «Внутри правительства, хочу вам сказать, премьер-министр, когда что-то поручает, говорит даже точное время, к которому это должно быть сделано».

По словам Бузу, общественное возмущение из-за чрезмерно высоких зарплат подорвало доверие граждан.

«Мы понимаем, что все эти неприлично высокие зарплаты создали чувство недоверия, а нам необходимо полноценное участие граждан в процессе реформирования страны и европейской интеграции. Прежде чем просить людей принимать сложные решения, мы должны показать максимальную открытость, навести порядок у себя и доказать, что каждый лей используется максимально разумно», — заявил он.

На вопрос, есть ли уже конкретные решения, Бузу ответил, что система имеет серьезные пробелы, которые необходимо устранить.

«Системно где-то произошел сбой. У нас не было необходимой прозрачности, не сработали отдельные механизмы контроля. Мы должны понять, где ошиблись и что необходимо усилить. Это мы и будем выяснять в ближайшие дни. Но важно уточнить: когда мы говорим о неприлично высоких зарплатах, речь идет не обязательно о больших окладах. Мы говорим о случаях, когда вознаграждение не соответствует реальному вкладу человека», — пояснил генеральный секретарь правительства.