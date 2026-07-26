Глава Energocom о «неприличных зарплатах»: Нужно смотреть не на чужие расходы, а на свои.

Временно исполняющий обязанности директора Energocom Евгений Бузату утверждает, что зарплаты в компании оправданы ответственностью и рисками, характерными для энергетического сектора.

Заявление прозвучало в интервью NewsMaker на фоне общественных обсуждений слишком высоких зарплат на госпредприятиях. Бузату заявил, что тема зарплат является чувствительной, а интерес общества к доходам других людей естественен, пишет bani.md, передает rupor.md

«Это всегда была очень чувствительная тема. Людям всегда было интересно знать, сколько зарабатывают другие по сравнению с ними», — сказал глава Energocom.

Чиновник избежал прямой полемики по поводу уровня вознаграждений, но привел поговорку о том, что людям следует скорее концентрироваться на собственных доходах, чем на заработках других.

«Я не хочу вступать в эти дебаты, но есть такая поговорка: нужно смотреть не на чужие расходы, а на собственные доходы», — заявил Бузату.

Директор Energocom подчеркнул, что зарплаты в газовой и электроэнергетической отрасли отражают сложность работы, объем операций и риски, которые берут на себя сотрудники.

«Зарплаты в сфере электроэнергии и газа соответствуют рискам, обороту и специфике деятельности. Совсем не просто закупать электроэнергию или газ и обеспечивать их поставку. Это огромная работа, которая предполагает очень большие риски», — заявил он.

По словам Бузату, работу в энергетическом секторе нельзя сравнивать с другими сферами, учитывая стратегическую роль компаний, которые обеспечивают страну газом и электроэнергией.

Тема зарплат в Energocom оказалась в центре внимания после того, как декларация об имуществе Евгения Бузату показала, что временно исполняющий обязанности директора компании получил в 2025 году годовую зарплату около 1,2 млн леев, что эквивалентно почти 100 тысячам леев в месяц. При этом 15 июля возглавляемое им учреждение запросило у НАРЭ повышение тарифа на природный газ для бытовых потребителей на 45,2%, до 20,93 лея за кубометр с учетом НДС.