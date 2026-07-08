Гросу: Призываю оценивать успехи стран-кандидатов в ЕС исключительно по их заслугам.

Председатель парламента Игорь Гросу принял участие в первой конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, которая прошла в Белграде.

В ходе форума молдавский спикер подчеркнул, что процесс расширения Евросоюза должен основываться исключительно на заслугах государств. Глава молдавского законодательного органа также провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами из Сербии и Украины, передает rupor.md

Спикер молдавского парламента подчеркнул, что процесс присоединения к ЕС должен по-прежнему основываться на объективных заслугах государств: когда реформы успешно проводятся, этот прогресс должен признаваться в виде конкретных шагов навстречу со стороны Евросоюза.

«У государств-кандидатов на вступление в Европейский союз разные пути, но одно направление — более сплоченная, демократичная и безопасная Европа», — заявил Игорь Гросу.

В рамках конференции глава законодательного органа Молдовы провел двусторонние встречи с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком и председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич. Стороны обсудили межпарламентские отношения, процесс европейской интеграции и поддержку Украины.

«Республика Молдова четко знает, куда идет. И мы продолжим работать над тем, чтобы пройти этот европейский путь со всей серьезностью и с конкретными результатами для наших граждан», — отметил председатель парламента.

Форум в Белграде объединил спикеров парламентов стран-кандидатов для обсуждения общих вызовов и возможностей, связанных с процессом вступления в ЕС. Участники обменялись опытом и передовыми практиками, наметили совместные инициативы и заложили основу для создания постоянной платформы для диалога, координации и взаимной поддержки на парламентском уровне.

Главной темой конференции стала «Европейская интеграция в меняющемся геополитическом контексте», где особое внимание уделили роли парламентов в продвижении евроинтеграционных процессов. Мероприятие было организовано по инициативе председателя Народной скупщины Сербии Аны Брнабич и председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука.