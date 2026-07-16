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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 16:09
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Гросу призвал не «линчевать» молодежь после скандала с Богданом Згерей

«Даже у меня бывают ситуации, когда должность, которую я занимаю, оплачивается гораздо скромнее, чем должности некоторых советников», — заявил Игорь Гросу, комментируя размер зарплаты Богдана Згери в Министерстве культуры.

Гросу призвал не «линчевать» молодежь после скандала с Богданом Згерей.
Гросу призвал не «линчевать» молодежь после скандала с Богданом Згерей.

Гросу признал, что прежний министр нарушил закон, назначив Згерю советником без требуемого высшего образования. Он назвал это ошибкой, хотя допустил, что молодого человека хотели поддержать и дать ему возможность проявить себя, пишет rupor.md

При этом спикер парламента встал на защиту Згери. По его словам, тот участвовал в запуске «Культурного ваучера», программы Hai Acasă de Crăciun, работе с зарубежными партнерами и привлечении инвестиций.

Одновременно он назвал критику вокруг молодого активиста «вредной тенденцией линчевания молодежи» и призвал не отталкивать молодых людей, решивших остаться в Молдове, от работы в государственном секторе.

По данным расследования Moldova Curată, 21-летний вице-председатель молодежной организации PAS работал в Министерстве культуры без диплома о высшем образовании. Его контракт на 2026 год предусматривал выплату 300 тыс. леев брутто за девять месяцев (около 33,3 тыс. леев в месяц).

Министр культуры Кристиан Жардан взял на себя ответственность за решение оставить Згерю в команде и признал, что должен был пересмотреть размер выплаты с учетом его образования и опыта. После публикации расследования сотрудничество решили прекратить досрочно.

Источник
rupor.md logorupor
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