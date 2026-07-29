Гросу признался, что не читает все законопроекты перед голосованием: Доверяю коллегам.

Председатель парламента Игорь Гросу ответил на критику по поводу ускоренного рассмотрения и принятия законопроектов на последних заседаниях текущей парламентской сессии.

Заявления прозвучали после того, как оппозиция и ассоциация Promo-LEX раскритиковали порядок рассмотрения законопроектов, принятых парламентом на заседаниях 23 и 24 июля, сообщает agora.md

На вопрос, было ли у депутатов достаточно времени для изучения проектов, включенных в повестку дня, Гросу заявил, что парламент принимает критику, касающуюся прозрачности процесса, однако подчеркнул, что на график повлияли объективные обстоятельства.

«Мы принимаем всю критику, касающуюся обеспечения прозрачности процесса. Не всегда все получается идеально. В то же время мы находимся в конце парламентской сессии, и, как говорится у молдаван, все делается в последний момент», — сказал он.

Спикер объяснил, что часть задержек была вызвана сменой правительства, которая, по его словам, заняла определенное время и повлияла на продвижение некоторых законодательных инициатив.

«Вы, возможно, не поверите, но у нас еще была смена правительства. Это заняло некоторое время. И, кстати, те проекты, которые так хотят читать некоторые, были опубликованы для публичного обсуждения в правительстве в течение нескольких месяцев. Времени, чтобы ознакомиться с ними, представить замечания и предложения, было более чем достаточно», — заявил Игорь Гросу.

На вопрос, прочитал ли он лично все законопроекты, вынесенные на голосование, председатель парламента ответил отрицательно, отметив, что доверяет своим коллегам.

«Конечно, я не читаю их все, но полностью доверяю своим коллегам. Так же, как и вы доверяете своим коллегам. Хорошо, когда мы доверяем друг другу. Так и человечнее, и по-товарищески, и дела легче идут — и в стране, и в семье, и в обществе», — заключил Игорь Гросу.

Ассоциация Promo-LEX установила, что требования прозрачности были нарушены при рассмотрении 20 из 21 законопроекта, принятых парламентом на пленарных заседаниях 23 и 24 июля.

Организация указала, в частности, на несоблюдение минимальных сроков общественного обсуждения ряда проектов, непубликацию до начала заседаний сопроводительных документов, а также утверждение отчетов парламентских комиссий в день рассмотрения законопроектов в пленарном зале.

Кроме того, в Promo-LEX отметили, что 12 законопроектов были рассмотрены парламентом всего через два дня после их регистрации.

Темпы принятия законов раскритиковала и парламентская оппозиция.

На заседании 24 июля некоторые депутаты предложили рассматривать не более пяти законопроектов в день, а другие принесли в зал заседаний стопку из 1113 листов — именно такой объем составили документы по более чем 20 проектам, включенным в повестку.

Тогда Игорь Гросу упрекнул депутатов в затягивании обсуждений.

«Я вижу, что вам так хочется работать, что вот уже 24 минуты мы обсуждаем, когда же начнем работать», — заявил он.