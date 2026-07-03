Гросу после отставки Мунтяну: Благодарю его за совместные усилия с коллегами по правительству.

Спикер парламента и лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу выступил с посланием после заявления Александру Мунтяну о своей отставке с поста премьер-министра.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, лидер PAS поблагодарил Мунтяну за согласие вступить в должность в напряженный для Республики Молдова период и за совместные усилия с коллегами по правительству, передает deschide.md

В то же время Гросу также упомянул заявление президента Майи Санду о созыве на следующей неделе парламентских фракций для консультаций по вопросу назначения нового премьер-министра.

«В ближайшие дни фракция PAS обсудит вопросы, которые необходимо решить в предстоящий период, включая ключевые реформы, фискальную политику и закон о заработной плате. Мы выслушаем больше мнений и очень внимательно проанализируем ожидания общества. Самое важное — продолжать без перерыва усилия, связанные с вступлением в ЕС», — написал Гросу.

Напомним, что Александру Мунтяну объявил о завершении своего пребывания на посту премьер-министра после того, как понял, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями.