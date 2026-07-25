Власти Молдовы решат после принятия бюджета, сколько смогут выделить на компенсации за газ.

Властям Молдовы предстоит определить, сколько средств они смогут выделить на компенсацию счетов за газ в предстоящий отопительный сезон.

Экономить, вероятно, придётся. После заявления премьер-министра Василе Тофана о том, что государственная поддержка этой зимой будет меньше и не сможет охватить всех граждан, дополнительные разъяснения дал и председатель парламента Игорь Гросу, передает tv8.md

По словам спикера, власти не могут напрямую влиять на рост цен, поскольку Молдова в значительной степени зависит от импорта.

«Если бы у нас были собственные ресурсы, хотя бы частично, как у Румынии или Украины, мы могли бы смягчать подобные ценовые шоки», — отметил Игорь Гросу.

Он добавил, что объём будущих компенсаций будет зависеть от возможностей государственного бюджета.

«Премьер говорит, что в этом году компенсации будут меньше, поскольку, по предварительным оценкам, они уже не составят 80%, как это было раньше. Когда мы перейдём к обсуждению бюджета, посмотрим, какими ресурсами он располагает, и вместе решим, сколько сможем выделить и кому именно сможем оказать поддержку», — заявил председатель парламента.

По словам Гросу, конкретная формула расчёта компенсаций и критерии предоставления адресной помощи будут объявлены после утверждения бюджета. В настоящее время профильные ведомства продолжают оценивать параметры будущей программы поддержки.

В прошлом отопительном сезоне государственную помощь получили более 620 тысяч домохозяйств. На компенсации из бюджета было выделено около 2,2 миллиарда леев, а размер поддержки зависел от степени уязвимости каждой семьи.