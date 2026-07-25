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tv8.md logotv8
25 Июля 2026, 12:00
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Власти Молдовы решат после принятия бюджета, сколько смогут выделить на компенсации за газ

Властям Молдовы предстоит определить, сколько средств они смогут выделить на компенсацию счетов за газ в предстоящий отопительный сезон.

Власти Молдовы решат после принятия бюджета, сколько смогут выделить на компенсации за газ.
Власти Молдовы решат после принятия бюджета, сколько смогут выделить на компенсации за газ.

Экономить, вероятно, придётся. После заявления премьер-министра Василе Тофана о том, что государственная поддержка этой зимой будет меньше и не сможет охватить всех граждан, дополнительные разъяснения дал и председатель парламента Игорь Гросу, передает tv8.md

По словам спикера, власти не могут напрямую влиять на рост цен, поскольку Молдова в значительной степени зависит от импорта.

«Если бы у нас были собственные ресурсы, хотя бы частично, как у Румынии или Украины, мы могли бы смягчать подобные ценовые шоки», — отметил Игорь Гросу.

Он добавил, что объём будущих компенсаций будет зависеть от возможностей государственного бюджета.

«Премьер говорит, что в этом году компенсации будут меньше, поскольку, по предварительным оценкам, они уже не составят 80%, как это было раньше. Когда мы перейдём к обсуждению бюджета, посмотрим, какими ресурсами он располагает, и вместе решим, сколько сможем выделить и кому именно сможем оказать поддержку», — заявил председатель парламента.

По словам Гросу, конкретная формула расчёта компенсаций и критерии предоставления адресной помощи будут объявлены после утверждения бюджета. В настоящее время профильные ведомства продолжают оценивать параметры будущей программы поддержки.

В прошлом отопительном сезоне государственную помощь получили более 620 тысяч домохозяйств. На компенсации из бюджета было выделено около 2,2 миллиарда леев, а размер поддержки зависел от степени уязвимости каждой семьи.

Источник
tv8.md logotv8
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