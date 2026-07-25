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noi.md logonoi
25 Июля 2026, 12:15
18
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Чебан - Гросу: Моя зарплата составляет около 150 тысяч леев в месяц, а не 400 тысяч

Глава "Молдовагаз" отметил, что из публичных источников узнал, что председатель парламента Молдовы Игорь Гросу был неверно проинформирован о зарплате Вадима Чебана и зарплатах некоторых его коллег из компании.

Чебан - Гросу: Моя зарплата составляет около 150 тысяч леев в месяц, а не 400 тысяч.
Чебан - Гросу: Моя зарплата составляет около 150 тысяч леев в месяц, а не 400 тысяч.

Его слова приводит noi.md

«В связи с этим сообщаю, что моя зарплата, утвержденная решением акционеров АО «Молдовагаз», составляет около 150 000 леев. Эта зарплата отражает уровень ответственности за управление самой обширной и сложной энергетической инфраструктурой Молдовы, через которую осуществляется транспортировка и распределение природного газа — одного из самых опасных продуктов, а также обеспечение поставок природного газа в Приднестровский регион, роль, которую государство делегировало исключительно компании «Молдовагаз», - заявил Вадим Чебан.

Он сказал, что не имеет права разглашать зарплату вице-президента «Молдовагаз» или ассистента его офиса. 

«Это их личное дело. Однако могу утверждать, что цифры, которые были доведены до председателя парламента, значительно выше реальных. АО «Молдовагаз» готово предоставить председателю парламента любую информацию и разъяснения, касающиеся деятельности компании», - подчеркнул глава компании.

Источник
noi.md logonoi
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