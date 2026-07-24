Гросу — об отставке Мустяцэ: Я просил его не торопиться.

По словам Гросу, членство в политической партии само по себе не является проблемой.

«Я просил его не торопиться» — так председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал отставку министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ, который покинул должность всего через два дня после назначения, пишет tv8.md

Гросу отметил, что решение об отставке было личным и осознанным со стороны Раду Мустяцэ. При этом он признался, что предпочел бы, чтобы министр остался на своем посту.

«Я заверил его в полной поддержке и попросил не торопиться, но не могу вмешиваться и диктовать кому-либо, какое решение принимать. Я бы предпочел, чтобы он остался на этой должности. Я знаю его много лет. В ANSA он успешно занимался очень сложными вопросами. Нам удалось вывести часть нашей продукции на европейский рынок, который очень требователен и предъявляет высокие стандарты», — заявил Гросу.

На вопрос о том, может ли Раду Мустяцэ вернуться в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA), председатель парламента не дал прямого ответа, отметив, что говорить об этом пока преждевременно.