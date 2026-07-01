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agora.md logoagora
26 Июля 2026, 08:12
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Гросу о скандале в MoldATSA: Я не представлял, что такое возможно в госучреждении

Такое заявление сделал председатель парламента Игорь Гросу, комментируя зарплаты некоторых сотрудников администрации MoldATSA.

Гросу о скандале в MoldATSA: Я не представлял, что такое возможно в госучреждении.
Гросу о скандале в MoldATSA: Я не представлял, что такое возможно в госучреждении.

«Я не представлял, что такое возможно в государственном учреждении», - отметил Гросу, передает agora.md

Заявление прозвучало на фоне расследования, которое проводится в государственном предприятии. Прокуроры и сотрудники НЦБК изучают предполагаемые злоупотребления при управлении финансовыми и кадровыми ресурсами.

Гросу сообщил, что был осведомлен лишь об обсуждении повышения зарплат авиадиспетчерам, которое считает оправданным из-за высокой ответственности и специфической психологической нагрузки этой профессии.

«О тех зарплатах, о которых говорите вы, я не знал. Говорю об этом публично. Я не представлял, что такое возможно в государственном учреждении. Я допускал повышение зарплат для диспетчеров. В определенный период была большая текучесть кадров, специалистов не хватало, а физическая и психологическая нагрузка была очень высокой. Мы обсуждали, что для этих сотрудников MoldATSA необходимо что-то сделать», — заявил председатель парламента.

При этом он отметил, что не знал о размере зарплат административного персонала предприятия.

«Но о баснословных зарплатах административного персонала, сотрудников отдела кадров, бухгалтерии, водителей и других работников администрации я не знал. Говорю вам это совершенно искренне», — добавил Гросу.

Заявления прозвучали в тот же день, когда трое сотрудников MoldATSA были задержаны на 72 часа после 25 обысков, проведенных НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой.

Уголовное дело касается предполагаемых нарушений, совершенных с 2024 года по настоящее время. Среди них — необоснованное начисление премий и надбавок, предположительно фиктивные конкурсы на замещение должностей, неправомерное совмещение должностей и другие нарушения в управлении предприятием.

Тема зарплат в MoldATSA активно обсуждается в последние недели, в том числе после того, как бывший пресс-секретарь предприятия Анастасия Табурчану объявила об увольнении и заявила, что вернет надбавки и доплаты, полученные за время работы в MoldATSA.

Согласно расследованию Rise Moldova, менее чем за год работы Табурчану получила более одного миллиона леев.

Источник
agora.md logoagora
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