Гросу — о скандальной речи на съезде PAS: Нам жаль, это не наш метод борьбы.

Председатель PAS Игорь Гросу принёс извинения за скандальную речь Константина Оборока на съезде партии. Он заявил, что оскорбления в адрес оппозиции — «не метод и не инструмент политической борьбы», который партия поддерживает.

Съезд PAS 14 июня привлёк внимание не только политическими решениями, но и скандальной речью. Бывший депутат и экс-первый вице-премьер Константин Оборок жёстко раскритиковал оппозицию, используя оскорбительные сравнения в адрес некоторых политиков. Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что сожалеет о выступлении Оборока, пишет tv8.md

«Мы дистанцировались, нам жаль, и у нас были внутренние обсуждения. Это не самое удачное выступление и не тот язык... Это не метод и не инструмент политической борьбы, который мы поддерживаем», — заявил Гросу.

По словам Гросу, Оборок не является членом PAS, а был лишь приглашённым гостем на съезд. Просьба выступить поступила от представителей формирования из Ниспорен.

Ранее пресс-секретарь PAS Адриана Влас принесла публичные извинения, заявив, что партия не терпит такого поведения. Депутат Раду Мариан заявил, что фракция сожалеет об использованном языке, считая его недопустимым.

Сразу после съезда с реакцией выступили лидеры оппозиции. Глава партии «Демократия дома» Василий Костюк раскритиковал заявления, обвинив правящую партию в том, что она терпит оскорбительный язык в адрес оппозиции. Он назвал речь Оборока несовместимой с европейскими ценностями, которые PAS якобы продвигает.

Костюк также раскритиковал отсутствие публичной реакции со стороны руководства партии и президента Майи Санду. По его словам, прозвучавшие со сцены съезда заявления поощряли язык ненависти и агрессивные комментарии в социальных сетях.

Мэр Ион Чебан призвал международных партнёров обратить внимание на ситуацию, поскольку, по его словам, правительство пропагандирует агрессивное поведение по отношению к оппозиции.