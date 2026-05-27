Ион Чебан: PAS готовит досрочные выборы в Кишинёве этой осенью.

По словам Чебана, эти предполагаемые намерения подтверждают серию давлений и скоординированных действий, которые предпринимаются против него и его команды в муниципальных органах власти, пишет libertv.md

«Вот о чём они говорят внутри PAS. И это подтверждают незаконные действия и схемы, которые они организуют ежедневно против меня и моей команды. Таков план Санду, Гросу и Карпа при медийной поддержке Спыну», — заявил столичный примар.

Ион Чебан подчеркнул, что местные выборы в Кишинёве должны состояться строго в установленные законом сроки.

«Местные выборы в Кишинёве пройдут осенью следующего года и не раньше — в строгом соответствии с законом. Я уже проинформировал об этом и буду информировать все посольства», — добавил Чебан.

В своём выступлении градоначальник жёстко раскритиковал работу исполнительной власти, возглавляемой PAS. Он обвинил правящую партию в попытке взять под контроль столицу исключительно с помощью имиджевых стратегий, не имея при этом реальных достижений.

«Они испробуют все незаконные методы, потому что демократическим путём у них нет никаких шансов. Пока они ничего не сделали для страны и вогнали нас в долги, они хотят возглавить Кишинёв только с красивыми лозунгами», — резюмировал Ион Чебан.

Представители партии PAS и администрации президента пока не прокомментировали обвинения, выдвинутые столичным градоначальником.