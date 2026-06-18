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tv8.md logotv8
20 Июня 2026, 08:25
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Гросу о ранении солдата в Бельцах: Имел место человеческий фактор

Инцидент с военнослужащим, получившим тяжёлое ранение во время учений в Бельцах, считают человеческой ошибкой, а не системной проблемой.

Гросу о ранении солдата в Бельцах: Имел место человеческий фактор.
Гросу о ранении солдата в Бельцах: Имел место человеческий фактор.

Такую позицию высказал спикер парламента и лидер правящей PAS Игорь Гросу. Как и министр обороны, он предположил, что к ответственности будет привлечён только тот, кто выстрелил по неосторожности, передает tv8.md

"Человеческий фактор. Я говорил с господином министром. Человек, который спровоцировал этот инцидент, допустил нарушения техники обращения с оружием. Он не должен был делать больше, чем положено в том месте, которое было предназначено для подготовки оружия к другому упражнению. Да, будет проведено расследование, и будут наказаны те, кто не соблюдает правила",  — заявил 18 июня в комментарии журналистам Игорь Гросу.

16 июня солдат срочной службы мотопехотной бригады в Бельцах получил огнестрельное ранение в живот и был срочно прооперирован в больнице. Он остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

По данным Минобороны, выстрел из пистолета случайно произвёл сослуживец во время учебных занятий. Министр обороны Анатолий Носатый рассказал вчера журналистам, что причиной инцидента стало нарушение правил обращения с оружием со стороны военнослужащего по контракту, из оружия которого был произведён выстрел. 

Источник
tv8.md logotv8
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