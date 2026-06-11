В Молдове женщин после военной кафедры смогут зачислять в резерв армии по желанию.

По словам чиновников, студенты больше не будут проходить обучение на военной кафедре с первого курса. Участвовать в таких программах можно будет начиная со второго или третьего курса обучения, сообщает realitatea.md

Кроме того, после завершения обучения на военной кафедре молодые люди больше не будут получать звание сержанта. Вместо этого им будет присваиваться статус солдата, уточнили представители Министерства обороны.

Военные кафедры в учебных заведениях будут находиться под постоянным контролем. Также чиновники сообщили, что за специализированное обучение студентам больше не придётся платить. Расходы на курсы планируется покрывать за счёт государства, начиная с 2030 года.