Нацармия сможет дарить и сдавать в аренду ненужное оружие и технику.

Парламентская комиссия по нацбезопасности в первом чтении одобрила законопроект, который позволяет Минобороны списывать ненужное вооружение и передавать его другим владельцам, передает rupor.md

Раньше неиспользуемую технику и оружие государству разрешалось только продавать. Новый закон расширяет варианты: теперь такие излишки можно будет дарить, обменивать или официально сдавать в аренду. Чтобы процесс был понятным, в законодательство вводят два четких понятия. Первое — «активы военного назначения», куда входит само оружие и техника. Второе — «неиспользуемый излишек», то есть все, что больше не подходит или не требуется для обороны страны.

Эта инициатива Минобороны заменит сразу несколько устаревших советских и постсоветских нормативных актов, которые до сих пор регулировали оборот военных товаров и продукции двойного (мирного и военного) назначения. Авторы проекта подчеркивают, что новые правила сделают управление армейским имуществом прозрачным, эффективным и безопасным, а все процедуры будут строго подчинены стратегическим планам национальной обороны.