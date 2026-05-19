Кику о стрельбе в воинской части: У военных — Glock без ручного предохранителя.

По словам депутата Иона Кику, трагедия произошла в курилке, сообщает realitatea.md

«Солдат нарушил внутренние правила. На тот день у него были чётко определённые обязанности. То, что он пошёл в это место, которое является курилкой, было отклонением от маршрута, предписанного ему для службы в тот день.

Оружие не имеет ручной системы предохранения, но военные представили статистику, согласно которой как минимум 50 армий мира используют это оружие. Правда, не все военнослужащие, а в основном элитные подразделения», — заявил Кику.

Депутат также сообщил, что огнестрельное ранение врачи скорой помощи не заметили сразу, поскольку оно не кровоточило.

Напомним, 10 мая в воинской части в Кагуле произошла стрельба: один военнослужащий получил ранения, а подросток погиб. Изначально полиция сообщала, что причиной смерти несовершеннолетнего могла стать остановка сердца, однако позже уточнила, что подросток умер в результате огнестрельного ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Министерство обороны начало внутреннее расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

12 мая 20-летний солдат, подозреваемый в стрельбе, был арестован на 30 суток. Ранее министр обороны Анатолий Носатый заявил, что не намерен уходить в отставку после трагедии.