Infotag.md logoInfotag
30 Мая 2026, 16:30
Гросу о призыве Лукашенко: Молдова поддерживает отношения только со странами, которые ее уважают

Так прокомментировал спикер Игорь Гросу журналистам слова президента Беларуси не разрывать отношений с этой страной, сказанные им на встрече с Игорем Додоном в Минске.

«Мы имеем отношения с теми, кто нас уважает. Не мы порвали отношения… Страны, которые нас уважают, получают такое же уважение со стороны Молдовы. А вот те страны, которые помогают агрессорам, предоставляя свою территорию для нападения на Украину – вот здесь появляются сомнения насчет искренности заявлений из таких стран», - объяснил Гросу, передает infotag.md

Комментируя визит Додона в Минск, он сказал, что «лидер ПСРМ едет туда, где его еще принимают».

«Куда ему еще ехать? Он едет туда, где ему по-прежнему рады. Беларусь, Россия — это его идол, модель общества, которая ему нравится, и которую он хотел бы реализовать (в Молдове). Но, это не наша модель», - объяснил Гросу журналистам.

Источник
