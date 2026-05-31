Попшой об унире: Необходимо публично обсудить эту перспективу, чтобы она стала реалистичной.

В программе Eurosecuritate он заявил, что эта тема не должна быть табуированной в общественном пространстве и что необходимо вести диалог с гражданами, «чтобы перспектива объединения стала реалистичной», передает voceabasarabiei.md

«В Республике Молдова существовало и существует унионистое течение. И это естественно, учитывая наше историческое прошлое. Эта дискуссия, в контексте безопасности, в которой мы находимся, и в контексте вступления в Европу, исходит, в том числе, от граждан. (Независимость Республики Молдова - Прим. ред.). Насколько это может произойти в ближайшем будущем, посмотрим. Несомненно, эта дискуссия является частью политического процесса в Республике Молдова. И этот диалог должен существовать, чтобы это перестало быть табуированной темой. Потому что для одной части общества это была табуированная тема, а для другой — всегда крайне острая», — отметил Михай Попшой.

Министр иностранных дел Республики Молдова также отметил, что конкретные шаги к унире будут обсуждаться только после того, как будет оказана значительная поддержка на обоих берегах Прута.

«Нам необходимо провести прагматичную дискуссию, диалог со всеми нашими гражданами, и когда будет значительная открытость и поддержка с обеих сторон, возможно, мы сможем более подробно обсудить этот вопрос в ближайшем или отдаленном будущем», — заявил министр иностранных дел.

На вопрос о том, будет ли он голосовать за или против возможного референдума о выходе Румынии из ЕС, Михай Попшой ответил: «Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против».

Глава дипломатии Кишинева подтвердил, что в настоящее время стратегическим приоритетом Республики Молдова остается европейская интеграция.

«В данный момент наше внимание и стратегическое направление — это процесс европейской интеграции, поскольку мы хотим присоединения к большой европейской семье», — официально заключил он.