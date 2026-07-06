Гросу о будущем составе кабмина: Не предвижу серьезных изменений
Следующий состав правительства не претерпит существенных изменений, и большинство нынешних министров сохранят свои должности. Об этом заявил председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу в комментарии журналистам.
«К обсуждению состава правительства мы перейдем после того, как окончательно определимся с кандидатурой премьер-министра. Разумеется, сам кандидат также будет иметь право голоса при формировании команды. Но лично я не вижу необходимости в серьезных изменениях в составе правительства. Большинство министров хорошо выполняют свою работу, и нам необходимо сохранить институциональную память и преемственность, особенно в вопросах европейской интеграции», — заявил Гросу, сообщает deschide.md
Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть кандидат на пост премьер-министра, которого выдвинет PAS.
«Это, безусловно, должен быть смелый человек, готовый взять на себя ответственность за проведение непопулярных реформ. Повторю: 2026 год станет решающим с точки зрения реализации менее популярных реформ. Речь идет о реформе государственного управления, бюджетно-налоговой реформе, реформе системы оплаты труда и других преобразованиях, которые необходимо провести. Если этого не сделать, проблемы не исчезнут — их лишь отложат на потом», — подчеркнул Гросу.
Напомним, в минувшую пятницу премьер-министр Александру Мунтяну подал заявление об отставке.
Позже президент Майя Санду сообщила, что уже на этой неделе начнутся консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования нового правительства. Точная дата и время проведения консультаций пока не определены.