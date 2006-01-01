Анастасию Табурчану исключили из PAS.

Об этом объявил лидер PAS и председатель парламента Игорь Гросу.

Гросу заявил, что партия «Действие и солидарность» (PAS) признает и берет на себя ответственность за институциональные и человеческие ошибки, допущенные при управлении предприятием MoldATSA.

По его словам, проверка не была проведена своевременно, по ходу событий не последовало необходимой реакции, а обстоятельства не были тщательно расследованы.

"Люди имеют право требовать объяснений и ожидать, что государственные учреждения будут работать должным образом. А наша обязанность — брать на себя ответственность, когда возникают проблемы.

Уже приняты решения в отношении руководства MoldATSA, Агентства публичной собственности (АПС), а также внутри партии.

Мы начали внутренние проверки и на других государственных предприятиях", - сказал спикер.

Также Гросу сообщил, что на заседании Национального постоянного бюро партии проголосовали за исключение из партии Михаила Бондаря, Петру Бондаря и Лилии Койки. Кроме того, Гросу потребовал от правительства отправить в отставку Петру Бондаря с должности в Metalferos, а также пересмотреть размеры высоких зарплат на государственных предприятиях.

"Мы приносим извинения за допущенные ошибки. Наша цель остается неизменной — привести страну в Европейский союз, создать сильные государственные институты и построить развитую экономику. Демократия, государственные институты и правовое государство прежде всего основаны на доверии. Этот путь очень непрост, на нем были допущены ошибки, но были достигнуты и многие важные результаты. Эта национальная цель выше партийных интересов. Мы будем еще тщательнее очищать наши ряды, продолжим проверки и будем быстрее реагировать на поступающие сигналы.

Я понимаю, что любые наши слова сейчас будут встречены с недоверием, а возмущение людей абсолютно естественно. Понимаю, что словам сегодня верят меньше, чем поступкам, поэтому необходимы конкретные действия, которые докажут, что мы не отступили от принципов порядочности, честности и неподкупности. И именно это мы намерены сделать", - добавил Гросу.

Напомним, 18 июня СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Думитру Вангели, руководитель госпредприятия MoldATSA с зарплатой около 110 тысяч леев в месяц, включил ложную информацию в CV, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году. Вангели указал в документе, опубликованном на сайтах государственных учреждений, что получил лицензию пилота в одной из крупнейших частных авиационных академий Канады и затем два года работал пилотом на пассажирских рейсах в Air Canada. Оба утверждения, однако, не соответствуют действительности, согласно ответам, полученным ZdG, в том числе от Air Canada.

После расследования ZdG Вангели был отстранён от должности, а затем уволен.

Через два дня после публикации расследования в публичном пространстве появилась информация о том, что Анастасия Табурчану, бывший специалист по коммуникациям экс-премьер-министра Натальи Гаврилицы и двоюродная сестра президента Майи Санду, работала на госпредприятии специалистом по коммуникациям. По опубликованным данным, она получила за эту работу более полумиллиона леев, то есть в среднем свыше 75 тысяч леев в месяц, что вызвало критику в обществе. 23 июня Анастасия Табурчану объявила об уходе с должности и о намерении вернуть деньги.

Затем последовали ещё две отставки 29 июня — Роман Кожухарь ушел с должности директора Агентства публичной собственности (АПС), а депутат PAS Раду Мариан с поста председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.