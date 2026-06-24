Гросу обсудил в Праге экономические отношения и сотрудничество в сфере обороны.

Председатель парламента Игорь Гросу, находясь в Чехии, встретился с заместителем премьер-министра по промышленности и торговле Карелом Гавличеком, а также с заместителем премьер-министра, министром обороны Яромиром Зуной.

Спикер написал в социальных сетях, что с Карелом Гавличеком обсудил экономические отношения между двумя странами, растущий двусторонний товарооборот, а также чешские инвестиции в Молдове, сообщает infotag.md

«Сегодня в нашей стране работают более 45 компаний с чешским капиталом, и наша цель - привлечь еще больше инвестиций, в том числе в стратегические области, такие как энергетика и современные технологии», - подчеркнул Гросу.

С Яромиром Зуной Гросу обсудил сотрудничество в сфере обороны.

«В последние годы Молдова укрепила свои возможности и становится все более надежным партнером в сфере европейской безопасности. Мы продолжим развивать двусторонние отношения, в полной мере использовать потенциал сотрудничества с Чехией и совместно вносить свой вклад в создание более сильного, безопасного и устойчивого европейского пространства», - отметил Гроссу.