Гросу на съезде PAS: Впереди — неортодоксальные решения по налоговой политике.

Он подчеркнул, что эти решения необходимо объяснять гражданам, напоминая, что в государстве должна действовать простая формула: люди работают, платят налоги, а из этих средств формируется государственный бюджет, сообщает unimedia.info

Он также отметил, что обсуждение необходимости увеличения бюджетных доходов не должно сводиться только к Министерству финансов, поскольку решения по налоговой и бюджетной политике принимает парламент.

Кроме того, Гросу сообщил, что в ближайшее время будут обсуждаться и голосоваться изменения в налоговой политике, включая вопросы НДС, механизмы его возврата и улучшение собираемости налогов.

По его словам, цель этих мер — обеспечить необходимые ресурсы для финансирования государственных сфер, включая образование и внешнюю политику.

Игорь Гросу был переизбран председателем PAS на съезде, который прошёл в Дворце Республики. Он был единственным кандидатом на эту должность.