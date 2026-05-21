Кику о новом соглашении с МВФ: Власти готовятся расширить НДС и повысить налоги

В эфире телеканала N4 Кику призвал политиков и лидеров общественного мнения избегать спекуляций и дождаться полной публикации документа. По его словам, из представленной на данный момент информации следует, что новая программа не включает прямого финансирования, а это значит, что Республика Молдова не получит новых кредитов от МВФ в обмен на выполнение обусловленных требований, пишет bani.md

Бывший премьер-министр заявил, что одним из основных обязательств, взятых на себя правительством, является сокращение бюджетного дефицита с 5,7% ВВП до 3,5% в течение следующих трёх лет. По его мнению, такая корректировка окажет давление на государственные расходы и может ограничить рост заработных плат и социальных выплат.

Кику также обратил внимание на формулировку о «расширении сферы применения НДС», которая, по его словам, может означать отмену некоторых налоговых льгот и повышение существующих пониженных ставок для определённых секторов.

«Там, где ставки ниже, они будут повышены до двадцати процентов», — заявил депутат, отметив, что точные детали можно будет проанализировать после публикации меморандума.

Кроме того, парламентарий утверждает, что отсутствие финансового компонента является не результатом политического решения, а следствием налоговых ограничений. По его словам, у Республики Молдова уже есть кредитные обязательства, покрывающие потребности в финансировании на ближайшие годы, а доступное бюджетное пространство не позволяет заключать дополнительные кредиты.

С другой стороны, Кику признал, что наличие новой программы с МВФ может стать преимуществом для Республики Молдова в отношениях с инвесторами и внешними кредиторами. Он пояснил, что соглашение с международным финансовым учреждением может улучшить восприятие страны рейтинговыми агентствами и облегчить доступ к внешнему финансированию, в том числе через возможные выпуски еврооблигаций.