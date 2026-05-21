21 Мая 2026, 17:35
Государство готовит фискальные изменения: Мариан объявил о пересмотре механизмов НДС

Новое соглашение с МВФ не предусматривает сокращения социальных расходов, а включает фискальные реформы и меры по увеличению бюджетных поступлений, утверждает председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

По его словам, нынешняя программа отличается от предыдущих тем, что это не соглашение о финансировании, а соглашение о поддержке экономической политики, передает bani.md

Раду Мариан пояснил, что документ, согласованный на техническом уровне с МВФ, не предусматривает автоматического сокращения расходов, а направлен на снижение бюджетного дефицита за счет более эффективного фискального управления и структурных реформ.

«Впервые за очень долгое время мы больше не получаем финансирование от МВФ. Это не соглашение о финансировании, это соглашение о поддержке политики», — сказал он.

По его словам, власти намерены упростить налоговую систему, в том числе за счет сокращения числа режимов подоходного налога до двух-трех формул, а также за счет улучшения механизма возврата НДС.

Раду Мариан заявил, что в настоящее время государство имеет исторические долги перед экономическими субъектами в размере приблизительно 10 миллиардов леев по возмещению НДС, и цель состоит в том, чтобы постепенно погасить эту задолженность в течение следующих пяти-шести лет.

Он также уточнил, что власти анализируют систему сниженных ставок НДС, отметив, что некоторые налоговые льготы будут неэффективны с точки зрения государственных финансов. Вместо общих льгот государство могло бы выбрать меры, более целенаправленные на те категории населения, которые нуждаются в поддержке.

В то же время он признал, что экономика Республики Молдова почувствует внешние последствия конфликта на Ближнем Востоке, в том числе замедление экономического роста и инфляционное давление, вызванное ростом международных цен на энергоносители.

Раду Мариан подчеркнул, что соглашение с МВФ, даже без прямого финансирования, может повысить доверие инвесторов и международных финансовых институтов и помочь Республике Молдова привлечь внешние займы на более выгодных условиях.

Источник
