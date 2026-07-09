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agora.md logoagora
9 Июля 2026, 17:56
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Гросу: Эмоциональный разговор с Перчуном был триггером для отставки Мунтяну

Об этом заявил председатель PAS Игорь Гросу, уточнив, что сохранил хорошие отношения с бывшим премьер-министром.

Гросу: Эмоциональный разговор с Перчуном был триггером для отставки Мунтяну.
Гросу: Эмоциональный разговор с Перчуном был триггером для отставки Мунтяну.

«Это был не разговор о погоде. Это был разговор о политике. Да, обсуждался вопрос налоговой политики, как она была представлена, как была взята на себя ответственность за нее, а также последовавшие разногласия. Это был триггер», — заявил председатель PAS, сообщает agora.md

Говоря об отказе бывшего премьер-министра исполнять обязанности главы правительства до назначения нового кабинета, Гросу отметил, что они совместно решили «сократить этот период».

Напомним, 3 июля Александр Мунтяну объявил об отставке с поста премьер-министра, написав, что «в тот момент, когда я понял, что больше не может исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, решил уйти», не приведя других объяснений.

Сразу после этого президент Майя Санду заявила на пресс-конференции, что Александр Мунтяну не связывал свою отставку с необходимостью кадровых перестановок, добавив, что он имел в этом отношении полную свободу действий. По словам президента, единственное высказанное им недовольство касалось его отношений с министром образования и исследований Даном Перчуном.

В ответ министр образования заявил, что высказал премьер-министру свою точку зрения относительно того, как были подготовлены некоторые налоговые меры.

7 июля Александр Мунтяну отказался продолжать исполнять обязанности премьер-министра до формирования нового правительства. Эти полномочия, согласно указу, подписанному Майей Санду, были переданы министру экономики Евгению Осмокеску.

Источник
agora.md logoagora
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