Гросу: Директор Moldovagaz получает около 400 тысяч леев в месяц.

На фоне скандала вокруг почти 100-тысячной зарплаты руководителя Energocom спикер парламента Игорь Гросу обратил внимание на доходы руководства Moldovagaz.

По его заявлению, директор компании Вадим Чебан получает около 400 тысяч леев в месяц, его заместители — примерно по 300 тысяч, а помощница — 83 тысячи, передает rupor.md

Гросу обвинил оппозицию в лицемерии, отметив, что ее представители критикуют «неприличные зарплаты» в энергетическом секторе, но не упоминают выплаты в Moldovagaz.

«Я поверил бы в искренность оппозиции, если бы она предлагала решения. К сожалению, речь идет о лицемерии. Если уж говорят о “неприличных зарплатах” в энергетическом секторе, я ни разу не слышал, чтобы они упоминали, что директор Moldovagaz, по имеющимся у меня данным, получает около 400 тысяч леев в месяц, его заместители — примерно по 300 тысяч, а помощница — 80 тысяч. Давайте оставим лицемерие и будем обсуждать реальные решения», — подчеркнул спикер.

Тема зарплат в энергетике оказалась в центре внимания после того, как Energocom потребовал повысить тариф на газ для населения на 45,2%, до 20,93 лея за кубометр с учетом НДС. Выяснилось, что в 2025 году временно исполняющий обязанности генерального директора компании Евгений Бузату получил около 1,2 миллиона леев, или в среднем 99,6 тысячи леев в месяц. Дополнительно ему выплатили 36 тысяч леев суточными и 14,2 тысячи леев талонами на питание.

Позже Бузату объяснил, что его должностной оклад составляет 47 228 леев, а остальной доход формируется из надбавок и премий в соответствии с постановлением правительства.