Грэдинару: Законопроект о выборах в Гагаузии направлен на проведение справедливых выборов.

Об этом они заявили многие депутаты PAS в ходе бурных дебатов по обсуждению законопроекта о внесении поправок в Избирательный кодекс Молдовы.

В ответ на заявления оппозиции о том, что Кишинев лишает Гагаузию права проводить выборы, депутат Василе Грэдинару отметил, что «Гагаузия продолжит организовывать собственные выборы, но в пределах единых конституционных правил», передает infotag.md

«Вы говорит, что парламент не проводил консультации и не хотел идти на компромисс. Это не правда. У нас были и рабочие встречи с депутатами народного собрания, и консультации. Обсуждались разные предложения, но некоторые люди в Гагаузии хотят, чтобы все было как прежде – чтобы можно было покупать голоса. Законопроект направлен на то, чтобы пресечь эти нарушения, чтобы выборы были справедливыми и свободными. Нормально было бы применить новые правила уже на предстоящих выборах. Но времени осталось мало, поэтому для этих выборов сделали исключение. Это и есть компромиссное решение», - подчеркнул депутат.

Лариса Волох также подчеркнула, что «никто не отбирает права Гагаузии: автономия сохраняет свой статус, язык, и органы власти.

«Все сохраняется, но приводится в соответствие с Конституцией. Не может в одном государстве существовать две избирательные системы и разный порядок проведения голосования», - подчеркнула представитель PAS.

Депутат Наталья Давидович аргументировала, почему необходимо проводить выборы в Народное собрание по пропорциональной системе.

«Во-первых, для того, чтобы восстановить справедливость. Неправильно то, что в одном селе для победы кандидату достаточно набрать полутора сотни голосов, а в другом – несколько тысяч голосов. Это не просто несправедливо. Это система, которая буквально даёт возможность купить депутатское кресло. Подкупил 150 человек — и ты уже в Народном собрании. С такими цифрами это несложно, да и не особенно дорого. Именно поэтому маленькие сёла годами превращались в удобную лазейку для тех, кто приходит не служить людям, а использовать их. Пропорциональная система исключит эту возможность. Каждый голос будет весить примерно одинаково. Больше нельзя будет пройти в Народное собрание за счет 150 голосов из одного маленького села», - заявила Давидович, приведя пример бывшего председателя НСГ Дмитрия Константинова и нынешнего спикера Валентина Гайдаржи.

При этом, она подчеркнула, что парламент не вводит пропорциональную систему на выборах 15 ноября.

«Мы не будем вносить глобальные изменения в процедуру ближайших выборов, чтобы еще больше их не затягивать. Основные изменения вступят в силу в следующем электоральном цикле. Сейчас выборы в Народное собрание пройдут по одномандатным округам», - объяснила депутат.

Она заявил, что на ближайших выборах власти сосредоточатся на незаконных деньгах и кандидатах, которые только формально называют себя независимыми.

«Политические силы больше не смогут прятаться за “независимыми” кандидатами. Олицетворением этой схемы стала сеть Шора. Формально независимые кандидаты на деле действуют как единая команда: общая пропаганда, общая логистика, общий котёл, где варятся мутные деньги. Этому пора положить конец», - сказала Давидович.

По ее словам, внешние силы хотят превратить Гагаузию «в пороховую бочку для всей страны».

«Не потому, что гагаузы такие, а потому, что определённые силы эксплуатировали старую систему, чтобы закрепиться и держать автономию в постоянном конфликте с центром. В Кишинёве хотят вырвать автономию из лап тех, кто превратил её в инструмент шантажа, лжи и продвижения чужих интересов. Мы хотим, чтобы Народное собрание действительно представляло гагаузский народ, а не сеть беглого олигарха и его спонсоров. (…). Вы имеете право на честные выборы, где ваш голос не пересчитывают на рубли. Вы имеете право на представителей, которые отвечают перед вами, а не перед теми, кто платит им из-за границы. Этот закон — шаг навстречу. Не против вас — ради вас», — заключила Давидович.