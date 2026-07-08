В Молдове введут строгий контроль за инвазивными видами флоры и фауны.

Соответствующий законопроект одобрила парламентская комиссия по окружающей среде, климату и зеленому переходу.

Чужеродные виды растений, насекомых и животных быстро распространяются из-за международной торговли и туризма. Они вытесняют местные виды, разрушают природный баланс и меняют свойства почвы. В Молдове из-за них аграрии ежегодно теряют от 5% до 10% урожая зерновых, 15% полевых культур и до 25% многолетних насаждений. Среди таких вредителей, которые уже наносят ущерб стране, числятся амброзия, американский клен, айлант, колорадский жук, серые крысы, клещи и некоторые виды рыб, передает rupor.md

Что предусматривают новые правила

В Молдове создадут два списка вредоносных организмов: общеевропейский и внутренний, адаптированный под риски нашей страны. Все входящие в них виды запретят ввозить, выращивать, продавать или выпускать на волю. Исключение разрешат только для научных исследований в изолированных помещениях по лицензии Агентства окружающей среды.

Под руководством агентства также запустят Национальную информационную систему надзора для раннего обнаружения и быстрого уничтожения опасных биологических объектов. При этом виновников распространения таких видов обяжут за свой счет восстанавливать поврежденные экосистемы.

Штрафы для нарушителей

Законопроект дополняет Кодекс о правонарушениях новыми санкциями. За незаконный ввоз, выращивание, содержание, транспортировку или продажу организмов из списков введут штрафы:

для физических лиц — от 2 500 до 5 000 леев;

для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 леев.

Такие же штрафы грозят за сокрытие информации, создание препятствий инспекторам или случайное распространение этих видов. Контролировать соблюдение закона и выписывать штрафы будет Инспекция по охране окружающей среды. В ближайшее время депутаты рассмотрят законопроект на пленарном заседании в первом чтении.