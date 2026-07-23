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23 Июля 2026, 20:36
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"Гражданский конгресс" присоединится к протесту у НАРЭ против нового тарифного шока

Акция протеста пройдет у здания НАРЭ 24 июля в 10:00.

&#34;Гражданский конгресс&#34; присоединится к протесту у НАРЭ против нового тарифного шока.
"Гражданский конгресс" присоединится к протесту у НАРЭ против нового тарифного шока.

О своем участии в ней заявил "Гражданский конгресс".

"Мы поддерживаем инициативу депутата парламентской фракции «Альтернатива» и лидера "Партии развития и объединения Молдовы" Иона Кику и призываем все оппозиционные силы к солидарным действиям.

Власти готовят гражданам очередной удар: тариф на газ для населения может вырасти до 20,30 леев за кубометр. Чиновники объясняют это ситуацией на внешнем рынке, при этом газовые контракты по-прежнему остаются засекреченными. Одновременно власти уже заявили, что предстоящей зимой абсолютное большинство семей останется без компенсаций.

В условиях затяжного социального кризиса это означает новый удар по населению и бизнесу. Для десятков тысяч людей выбор между оплатой отопления и покупкой продуктов станет реальностью. 

Мы требуем остановить тарифный грабёж, рассекретить газовые контракты и отказаться от политики сворачивания социальной поддержки граждан и бизнеса", - сказано в заявлении партии.

Источник
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