После реконструкции за 18 млн леев бассейн Госуниверситета открылся с новыми тарифами.

После двухлетней реконструкции стоимостью 18 млн леев бассейн Института физического воспитания и спорта Государственного университета Молдовы (бассейн ГУМ на ул. 31 Августа 1989 года) вновь открылся для студентов и всех желающих.

Стоимость месячного абонемента на 12 посещений составляет 2400 леев для взрослых и 2000 леев для лиц младше 18 лет, передает zdg.md

Ранее Ziarul de Gardă сообщал, что, несмотря на отсутствие официального открытия и утвержденных тарифов, в бассейне уже занималась частная школа плавания Aquadis, тогда как другим тренерам отказывали в возможности проводить там занятия.

В беседе с журналистами 2 июля директор бассейна Василе Чербушкэ заявил, что школа Aquadis «пока» не работает в бассейне. По его словам, есть и другие тренеры, которые обратились с просьбой заключить договор с администрацией.

Чербушкэ пояснил, что заявки уже принимаются, однако их смогут утвердить только после подготовки типового договора, который сейчас находится в стадии разработки.

Согласно опубликованным на странице бассейна в Facebook тарифам, для детей и подростков до 18 лет месячный абонемент на 12 посещений (три раза в неделю) стоит 2000 леев. Абонемент на восемь посещений (два раза в неделю) обойдется в 1300 леев, двухнедельный абонемент на шесть посещений — в 1000 леев, а разовое 45-минутное посещение — в 200 леев.

Для взрослых месячный абонемент на 12 посещений стоит 2400 леев, на восемь посещений — 1600 леев, двухнедельный абонемент на шесть посещений — 1200 леев, а разовое посещение продолжительностью 45 минут — 250 леев.

Также утверждены тарифы для воспитанников государственных и частных спортивных школ. Разовое использование одной дорожки в течение 45 минут для детей из государственных спортивных школ с собственным тренером стоит 1500 леев. Для воспитанников частных спортивных школ стоимость аналогичной услуги составляет 2000 леев.

После публикации 26 июня сообщения об открытии бассейна, когда цены еще не были известны, пользователи оставили множество критических комментариев.

«Я весь день звонил по номеру, указанному на сайте, чтобы узнать цены, но никто не отвечает», — написал один из пользователей.

«Сколько стоит тренировка? Надеюсь, не 250 леев — это цена, доступная только депутатам, которые захотят расслабиться после работы», — отметил другой комментатор.

Через несколько часов администрация бассейна опубликовала новый пост с утвержденными тарифами. При этом возможность оставлять комментарии была отключена.