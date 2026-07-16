Energocom: Без повышения тарифа на газ убытки компании продолжат расти.

Закупочная цена газа с начала года выросла примерно с 30 до 56 евро за МВт·ч. Именно это стало главной причиной обращения Energocom в НАРЭ за повышением регулируемого тарифа.

Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности гендиректора компании Energocom Евгений Бузату, пишет bani.md

По его словам, в начале года форвардная цена закупки природного газа оценивалась примерно в 30 евро за МВт·ч. Однако с марта ситуация изменилась из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Начиная с марта мы наблюдаем рост цен. Если тогда речь шла о средней стоимости около 30 евро за мегаватт-час, то сегодня цена составляет уже 56 евро за мегаватт-час. Рост составил почти 100%», — заявил Бузату.

Глава Energocom пояснил, что, хотя поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока занимали лишь около 9–11% европейского рынка, конфликт повлиял на всю мировую газовую отрасль.

По его словам, одним из главных факторов подорожания стал резкий рост стоимости морских перевозок. Если раньше аренда газовоза обходилась в 70–100 тысяч евро в сутки, то сейчас она стоит около 170 тысяч евро в день, что дополнительно подтолкнуло цены на газ в Европе вверх.

Бузату также сравнил прогнозы начала года с текущей рыночной ситуацией. Так, если на апрель 2026 года ожидалась цена в 29,44 евро за МВт·ч, то сейчас она составляет около 47 евро за МВт·ч.

Директор Energocom предупредил, что компания уже накопила отрицательные тарифные отклонения на сумму 106 млн леев. Если конечные тарифы не будут скорректированы в соответствии с рыночной ситуацией, эти убытки продолжат расти.

«Если цены не будут приведены в соответствие с реальностью рынка, Energocom продолжит накапливать эти отклонения, которые впоследствии придётся компенсировать в рамках очередного тарифного пересмотра. Однако решение по этому вопросу находится в компетенции регулятора», — отметил Евгений Бузату.

Ранее Energocom обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой утвердить регулируемый тариф в размере 20,93 лея за кубометр природного газа, аргументировав это тем, что ситуация на международном рынке больше не позволяет сохранять действующий уровень цены.