Глигор о бизнесе Трубки: Участки R7 по 10 тысяч евро за сотку я не встречал никогда.

Инвестиционный проект в сфере недвижимости, в котором участвует депутат PAS Александр Трубка, вызвал новые вопросы после того, как оказался в центре внимания накануне публикации журналистского расследования.

Юрист и лидер Партии перемен Штефан Глигор заявил, что цена участка, указанная Трубкой — 10 тысяч евро за сотку, — значительно ниже рыночной стоимости, где аналогичные земли стоят от 40–50 тысяч евро за сотку, что вызывает, по его словам, «обоснованные сомнения», пишет stiri.md

Штефан Глигор скептически отнёсся к объяснениям депутата PAS Александра Трубки, который заявил, что купил участок в 80 соток за 800 тысяч евро — примерно по 10 тысяч за сотку — как «исключительно выгодную» сделку.

«Насколько я понял из слов Трубки, он нашел участок по исключительно выгодной цене — 10 тысяч евро за сотку. За 80 соток это около 800 тысяч евро. В действительности, насколько мне известно, поскольку я слежу за рынком, участки с режимом R7, то есть пригодные для строительства многоквартирных домов, стоят от 40–50 тысяч евро за сотку и выше. Разница существенная, и именно отсюда возникают обоснованные сомнения. В пределах Кишинева или его пригородов я никогда не встречал участков R7 по такой цене. Никогда», — подчеркнул Глигор.

По его мнению, названная депутатом стоимость земли настолько низкая, что подобные цены сегодня сложно встретить даже на участки, предназначенные под строительство частного дома. Глигор отметил, что если кому-то удастся найти в пригороде Кишинева участок площадью 6–8 соток по цене около 10 тысяч евро за сотку, то такого человека можно считать «везунчиком».

«Господину Трубке повезло гораздо больше, чем мне. Мы с друзьями тоже думали объединиться и реализовать красивый девелоперский проект, но не получилось, потому что цены чрезвычайно высокие. Цена, которую он называет, сегодня с трудом встречается даже для участка под индивидуальный дом. Если вы найдете в пригороде Кишинева участок площадью 6–8 соток по 10 тысяч евро за сотку — вам очень повезло», — заявил юрист.

Штефан Глигор также предположил, исходя из объяснений Александра Трубки, что депутат и его основной партнер в будущем могут получить около 20% жилой площади, которая будет построена в рамках проекта и впоследствии выставлена на продажу.

«Если речь идет об участке в 80 соток, то это десятки тысяч квадратных метров. Нужно проверить проектную документацию. На мой взгляд, достоверность всей этой истории довольно низкая», — заявил Глигор.