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Infotag.md logoInfotag
11 Июня 2026, 16:44
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Оппозиция потребовала пригласить в парламент главу СИБ из-за заявлений Санду

Оппозиционная фракция Партии социалистов (ПСРМ) предложила в четверг заслушать в парламенте директора Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ.

Оппозиция потребовала пригласить в парламент главу СИБ из-за заявлений Санду.
Оппозиция потребовала пригласить в парламент главу СИБ из-за заявлений Санду.

Депутат Марчел Ченуша пояснил, что это связано со словами президента Майи Санду, сказанными в недавнем интервью, что СИБ якобы «прошла глубокую реформу при поддержке одного из европейских государств», передает infotag.md

Социалисты считают, что это можно рассматривать как попытку «незаконного» иностранного вмешательства в работу СИБ, и даже «попытку подрыва государственного суверенитета». Поэтому ПСРМ потребовали дополнительной информации от руководства СИБ, но большинство от правящей партии PAS отказало, несмотря на то, что инициатива была поддержана всеми оппозиционными фракциями.

Другая оппозиционная партия «Демократия дома» предложила пригласить министра окружающей среды Георге Хаждера по вопросу ситуации на реке Днестр. Председатель партии Василе Костюк аргументировал приглашение тем, что на севере Молдовы на реке до сих пор сохраняются фильтры после мартовского загрязнения, и потому необходимо прояснить у министра – продолжается загрязнение или нет. Но депутаты от PAS отвергли и эту инициативу оппозиции.  

Источник
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