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deschide.md logodeschide
24 Июня 2026, 10:44
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Экс-заместитель главы СИБ Балан лишен молдавского гражданства: Санду подписала указ

Президент Майя Санду подписала указ о лишении молдавского гражданства бывшего заместителя директора СИБ Александру Балана.

Экс-заместитель главы СИБ Балан лишен молдавского гражданства: Санду подписала указ.
Экс-заместитель главы СИБ Балан лишен молдавского гражданства: Санду подписала указ.

Напомним, что он был официально признан агентом белорусского КГБ после включения в обмен заключенными в апреле этого года. По имеющейся информации, Лукашенко лично настаивал на его включении в обмен, передает deschide.md

Александру Балан находился под следствием как минимум по двум уголовным делам, возбужденным в Республике Молдова и Румынии. В сентябре 2025 года бывший заместитель главы СИБ был задержан в аэропорту Тимишоары румынскими властями по подозрению в шпионаже в пользу Беларуси.

Его обвиняют в передаче секретной информации, непосредственно направленной против Румынии и ее партнеров по НАТО и Европейскому союзу, белорусским спецслужбам. Дело было передано в суд в феврале, но в середине апреля Балан был экстрадирован в Республику Молдова.

В Кишиневе Александру Балан находился под следствием с июля 2025 года по делу о попытке разглашения государственных секретов. Прокуратура не разглашала подробности расследования, ссылаясь на секретный характер дела.

14 апреля суд Буюкан начал рассмотрение дела, а днем позже приговорил его к полутора годам лишения свободы.

Находясь под домашним арестом в Румынии, Балан 9 апреля через своего адвоката подписал соглашение о признании вины и принял приговор, вынесенный прокуратурой.

24 апреля он был экстрадирован в Кишинев. Три дня спустя, 27 апреля, он был помилован, а 28 апреля прибыл в Беларусь.

Экс-заместитель главы СИБ Балан лишен молдавского гражданства: Санду подписала указ

Источник
deschide.md logodeschide
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