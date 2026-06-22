Прокуратура возобновит следствие по делу бывшего главы СИБ о высылке учителей.

Суд Кишинёва постановил возобновить уголовное преследование по делу бывшего директора Службы информации и безопасности (СИБ) Василе Ботнаря, связанному с высылкой в Турцию в 2018 году пяти преподавателей лицея «Оризонт».

Об этом сообщает организация Promo-Lex.

Речь идёт о деле о незаконной передаче в сентябре 2018 года пяти учителей лицея Orizont в Турцию — эпизоде, по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил нарушение Европейской конвенции по правам человека в деле «Озди́л и другие против Республики Молдова». Суд обязал государство выплатить каждому заявителю по 25 000 евро морального ущерба, пишет unimedia.info

Решение суда

По данным Promo-Lex, прокуратура подала ходатайство 22 апреля 2026 года. Прокурор потребовал отложить рассмотрение дела об обвинении Ботнаря в злоупотреблении служебным положением и вернуть дело для возобновления расследования в отношении лиц, ранее выведенных из-под следствия, а также для установления других участников операции.

Суд частично удовлетворил запрос 15 июня 2026 года по делу № 1-566/2026.

Суд применил статью 326 Уголовно-процессуального кодекса. В решении указано, что мера касается возобновления расследования в отношении лиц, ранее освобождённых от уголовного преследования, и установления возможных соучастников.

При этом суд отметил, что данное решение не ставит под сомнение уже установленную вину бывшего директора СИБ, которая является окончательной.

Прокуратура просила вернуть дело вместе с обвинительным заключением. Однако суд, ссылаясь на принцип правовой определённости и защиту от двойного преследования (статья 4 Протокола №7 к Конвенции), вернул материалы без обвинительного заключения.

Решение не окончательное

Постановление не может быть обжаловано отдельно, но может быть оспорено вместе с итоговым приговором.

Контекст дела

В деле «Озди́л и другие», окончательно рассмотренном 11 сентября 2019 года, ЕСПЧ установил нарушение статьи 5 §1 (право на свободу и безопасность) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции.

Суд отметил, что задержание заявителей 6 сентября 2018 года не было ни законным, ни необходимым. Операция была организована таким образом, чтобы лишить их возможности защиты.

Передача их турецким властям обошла внутренние и международные правовые гарантии. Также суд указал, что национальные суды отказались рассматривать жалобы заявителей на решения об отказе в предоставлении убежища и признании их нежелательными лицами.