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Infotag.md logoInfotag
5 Августа 2026, 08:27
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Глава МИД Латвии: Условия реинтеграции Приднестровья полностью определяются самой Молдовой

Байба Браже встретилась в рамках рабочего визита с руководством Молдовы для обсуждения интеграции в ЕС, ситуации с безопасностью в регионе, реинтеграции Приднестровья, поддержки Украины и расширения двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Латвии: Условия реинтеграции Приднестровья полностью определяются самой Молдовой.
Глава МИД Латвии: Условия реинтеграции Приднестровья полностью определяются самой Молдовой.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского МИДа, отметив, что министр высоко оценила достижения Молдовы на пути к Европейскому союзу и призвала к последовательному продолжению реформ, передает infotag.md

«Латвия поддерживает европейскую интеграцию Молдовы как политически, так и практически и выступает за скорейшее начало всех переговоров с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС», - заявила Байба Браже на встрече с президентом Майей Санду.

Касаясь разрешения проблемы приднестровского урегулирования, она высказала мнение, что  «условия реинтеграции Приднестровья полностью определяются самой Молдовой».

В ходе беседы с премьером Василе Тофаном, глава МИДа подтвердила, что «латвийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Молдовой, особенно в области информационных и коммуникационных технологий и возобновляемой энергетики».

В качестве успешных примеров сотрудничества она упомянула прямые рейсы AirBaltic между Ригой и Кишиневом, а также участие латвийских неправительственных организаций, экспертов и компаний в проектах модернизации Молдовы.

На встрече с молдавским коллегой Михаем Попшоем Байба Браже «высоко оценила присоединение Молдовы к Коалиции решительных».

«Совместными усилиями мы продолжим работать над установлением справедливого и прочного мира в Украине», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Глава МИД Латвии: Условия реинтеграции Приднестровья полностью определяются самой Молдовой

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