Более 2 400 экономических агентов из Приднестровского региона состоят на учёте в АГУ.

По состоянию на конец первого полугодия 2026 года в Государственном реестре юридических лиц числились 2 492 экономических агента с левого берега Днестра и муниципия Бендеры.

Из них 461 зарегистрирован на постоянной основе, а 2 031 состоит на временном учёте в Агентстве публичных услуг, передает moldpres.md

В период с 1 января по 30 июня 2026 года были постоянно зарегистрированы 9 экономических агентов, объявивших своё местонахождение в Приднестровском регионе. Вместе с тем ещё 17 экономических агентов были поставлены на временный учёт в соответствии с положениями постановления правительства № 815/2005.