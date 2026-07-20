В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике.

В Приднестровье в очередной раз продлили режим чрезвычайного экономического положения еще на 30 суток. Как объяснили в Тирасполе, это решение необходимо из-за нехватки газа и сложностей с торговлей.

Подобные продления носят регулярный характер: предыдущее действовало до 17 июля 2026 года. Ранее для пополнения бюджета региона местный холдинг «Шериф» направлял 100 млн рублей в качестве пожертвования, пишет rupor.md

Экономические сложности в регионе усилились в январе 2025 года после остановки транзита российского газа через Украину. Чтобы обеспечить энергоснабжение, была внедрена схема, в которой участвуют несколько сторон: газ закупается на рынке ЕС, компания MET Gas and Energy Marketing AG (Венгрия) доставляет его до границ Молдовы, а «Молдовагаз» обеспечивает транспортировку в регион. Расчеты по этой схеме проводятся через компанию из Дубая с использованием средств специального российского кредита.