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unimedia.info logounimedia
10 Июля 2026, 11:20
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Дойна Герман назвала «медийной травлей» сообщения о доходах своей сестры

Вице-спикер парламента и депутат PAS Дойна Герман прокомментировала публикации о зарплате своей сестры Думитрицы Статник, которая возглавляет одно из управлений Международного аэропорта Кишинева.

Дойна Герман назвала «медийной травлей» сообщения о доходах своей сестры.
Дойна Герман назвала «медийной травлей» сообщения о доходах своей сестры.

Ранее гражданский активист Влад Билецкий сообщил, что ее годовой доход превышает 562 тысячи леев, сообщает unimedia.info 

Герман заявила, что речь идет о «медийной травле» и манипуляциях, подчеркнув, что вся информация о доходах ее сестры является публичной.

«Это медийная травля, манипуляция. Вся информация находится в открытом доступе. Ей никто не позвонил, никто ни о чем не спросил. Ее просто объявили виновной только потому, что она моя сестра», — написала депутат.

По словам Герман, ее сестра работает в аэропорту с 2012 года, когда партии PAS еще не существовало.

«Либо она была принята на работу по заслугам, либо у нее был гениальный план — устроиться в аэропорт за девять лет до того, как ее сестра станет депутатом парламента», — заявила она.

Депутат отметила, что за 14 лет ее сестра последовательно прошла путь от агента до начальника управления, работая в одной сфере и проходя профильное обучение, включая курсы по международному воздушному праву и магистратуру по государственному управлению.

Герман также прокомментировала информацию о размере дохода сестры.

«Ежемесячный доход интерпретируется манипулятивно. Зарплата, отпускные и пособие по беременности и родам рассчитываются так же, как и у всех остальных: исходя из стажа, официально задекларированных доходов и уплаченных налогов. Это определяет закон, а не моя сестра, не партия и не чьи-либо связи», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что последние недели представители власти подвергаются атакам, однако это не заставит ее отказаться от политической деятельности.

Поводом для заявления стала публикация активиста Влада Билецкого, который обратил внимание на декларацию о доходах Думитрицы Статник. Он отметил, что по образованию она является преподавателем английского и французского языков, а также имеет степень магистра государственного управления, и поставил под сомнение соответствие ее образования нынешней должности начальника управления технической инфраструктуры аэропорта.

По утверждению Билецкого, карьерный рост Статник ускорился после 2021 года, когда PAS пришла к власти.

Источник
unimedia.info logounimedia
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