В Молдове почти половина вакансий приходится на бюджетные учреждения.

Самая критическая ситуация сложилась в госучреждениях. На бюджетную сферу приходится 13,5 тыс. вакансий — это 41,9% от общего числа свободных рабочих мест. Статистика подтверждает: государству по-прежнему тяжело привлекать и удерживать сотрудников, сообщает rupor.md

Более половины всех вакансий в стране сосредоточено в трех ключевых социальных сферах:

Госуправление и оборона: 7,9 тыс. вакансий (пустует каждое восьмое место или 13,1% от штата)

Здравоохранение и соцпомощь: 4,8 тыс. вакансий (дефицит 6,4%)

Образование: 4,1 тыс. вакансий

Сложнее всего ситуация выглядит в сфере искусства, отдыха и развлечений, где уровень вакансий достиг 6,8%.

В коммерческом секторе, который традиционно считается более привлекательным из-за уровня зарплат, дефицит кадров минимален. В торговле не занято всего 2,1% должностей, в сфере IT и связи — 2,3%, а в секторе услуг — 2%.

За последний год ситуация сильнее всего ухудшилась в сфере образования, где количество свободных мест выросло сразу на 600 позиций. Также нехватка людей увеличилась в торговле (+500 вакансий) и сельском хозяйстве (+300).

Положительную тенденцию продемонстрировал сектор транспорта и логистики — здесь дефицит рабочей силы сократился примерно на 1 000 мест по сравнению с прошлым годом. Небольшое снижение числа вакансий также зафиксировано в IT-сфере и госуправлении.