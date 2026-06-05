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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 08:18
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В Молдове почти половина вакансий приходится на бюджетные учреждения

По данным Национального бюро статистики (НБС), в конце первого квартала 2026 года количество вакантных рабочих мест в стране достигло 32,3 тыс. Это на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Молдове почти половина вакансий приходится на бюджетные учреждения.
В Молдове почти половина вакансий приходится на бюджетные учреждения.

Самая критическая ситуация сложилась в госучреждениях. На бюджетную сферу приходится 13,5 тыс. вакансий — это 41,9% от общего числа свободных рабочих мест. Статистика подтверждает: государству по-прежнему тяжело привлекать и удерживать сотрудников, сообщает rupor.md

Более половины всех вакансий в стране сосредоточено в трех ключевых социальных сферах:

  • Госуправление и оборона: 7,9 тыс. вакансий (пустует каждое восьмое место или 13,1% от штата)
  • Здравоохранение и соцпомощь: 4,8 тыс. вакансий (дефицит 6,4%)
  • Образование: 4,1 тыс. вакансий

Сложнее всего ситуация выглядит в сфере искусства, отдыха и развлечений, где уровень вакансий достиг 6,8%.

В коммерческом секторе, который традиционно считается более привлекательным из-за уровня зарплат, дефицит кадров минимален. В торговле не занято всего 2,1% должностей, в сфере IT и связи — 2,3%, а в секторе услуг — 2%.

За последний год ситуация сильнее всего ухудшилась в сфере образования, где количество свободных мест выросло сразу на 600 позиций. Также нехватка людей увеличилась в торговле (+500 вакансий) и сельском хозяйстве (+300).

Положительную тенденцию продемонстрировал сектор транспорта и логистики — здесь дефицит рабочей силы сократился примерно на 1 000 мест по сравнению с прошлым годом. Небольшое снижение числа вакансий также зафиксировано в IT-сфере и госуправлении.

Источник
rupor.md logorupor
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