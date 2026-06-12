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Point.md logoPoint
12 Июня 2026, 20:36
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ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Молдовы в союз

Европейский союз продвинулся в процессе переговоров о вступлении Молдовы, приняв единогласную общую позицию по открытию первого переговорного кластера «Фундаментальные ценности».

Герасимов: ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Молдовы в союз
Герасимов: ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Молдовы в союз

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов.

По её словам, сегодня 27 государств-членов ЕС единогласно утвердили переговорную позицию, которая позволяет официально начать работу над первым кластером — «Фундаментальные ценности», являющимся основой всего процесса подготовки к вступлению.

Герасимов отметила, что это решение подтверждает признание реформ и прогресса, достигнутых Молдовой, а также доверие со стороны стран Европейского союза к государству и его гражданам.

Она также сообщила, что вторая межправительственная конференция Республика Молдова — Европейский союз состоится 15 июня в Люксембурге. Делегацию Молдовы на мероприятии возглавит премьер-министр Александру Мунтяну.

Источник
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