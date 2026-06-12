ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Молдовы в союз

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов.

По её словам, сегодня 27 государств-членов ЕС единогласно утвердили переговорную позицию, которая позволяет официально начать работу над первым кластером — «Фундаментальные ценности», являющимся основой всего процесса подготовки к вступлению.

Герасимов отметила, что это решение подтверждает признание реформ и прогресса, достигнутых Молдовой, а также доверие со стороны стран Европейского союза к государству и его гражданам.