Комментируя свое присутствие на съезде PAS, министр финансов заявил, что был приглашен, но не является членом партии.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ не исключает вступления в PAS. «Нельзя быть министром и совсем не быть политиком», — заявил чиновник в программе Pe făță на телеканале Moldova 1, передает unimedia.info

«Я считаю, что я не политик и не чувствую себя им. Или, вернее, нельзя быть министром и совсем не быть политиком. Хотя ранее мне предлагали различные должности, на самом деле нет…», — сказал Гаврилицэ.

Он прокомментировал возможное вступление в партию власти.

«Я этого не исключаю, я этого не планировал, но и не исключаю. Я не член партии, хотя давно был членом партии. То, ради чего я пришел, я сделал скорее как специалист, а не как политик», — подчеркнул Андриан Гаврилицэ.