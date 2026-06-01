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unimedia.info logounimedia
25 Июня 2026, 09:03
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Гаврилицэ не исключает вступления в PAS: Нельзя быть министром и совсем не быть политиком

Комментируя свое присутствие на съезде PAS, министр финансов заявил, что был приглашен, но не является членом партии.

Гаврилицэ не исключает вступления в PAS: Нельзя быть министром и совсем не быть политиком.
Гаврилицэ не исключает вступления в PAS: Нельзя быть министром и совсем не быть политиком.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ не исключает вступления в PAS. «Нельзя быть министром и совсем не быть политиком», — заявил чиновник в программе Pe făță на телеканале Moldova 1, передает unimedia.info

«Я считаю, что я не политик и не чувствую себя им. Или, вернее, нельзя быть министром и совсем не быть политиком. Хотя ранее мне предлагали различные должности, на самом деле нет…», — сказал Гаврилицэ.

Он прокомментировал возможное вступление в партию власти.

«Я этого не исключаю, я этого не планировал, но и не исключаю. Я не член партии, хотя давно был членом партии. То, ради чего я пришел, я сделал скорее как специалист, а не как политик», — подчеркнул Андриан Гаврилицэ. 

Источник
unimedia.info logounimedia
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