Гаврилицэ: Решение о введении единой ставки НДС на уровне 20% еще не принято.

«Когда будет такое решение, будет публичное заявление, с объяснениями», - заверил он, передает infotag.md

Ранее в публичном пространстве появилась информация о том, что повышение ставки обсуждалось властями с миссией МВФ. Гаврилицэ подчеркнул, что таких условий не ставилось.

Министр сообщил, что в ходе недавней миссии МВФ в Кишинев было согласовано, то, что Молдова в течение нескольких лет должна сократить бюджетный дефицит, а любые дополнительные расходы должны покрываться за счет собственных доходов.

«Это основные принципы, о которых мы говорим», - сказал он.

При этом, министр отметил необходимость введения единой ставки.

«Любой объективный эксперт скажет вам, что по НДС должна применяться единая ставка, чтобы у государства была возможность брать оттуда, где есть возможности платить больше, и компенсировать тем сферам, где возможности не позволяют. Это было бы наиболее корректно и эффективно. Но, повторюсь, когда появится такое решение, мы объявим и объясним…», - подчеркнул Гаврилицэ.