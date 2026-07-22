Галбур подал жалобу в прокуратуру на Раду Мариана из-за назначения главы НАРЭ.

Лидер PNM Драгош Галбур оспорил в Генпрокуратуре назначение Даниела Митителу директором Административного совета НАРЭ. Заявление также касается депутата PAS Раду Мариана, членов профильной парламентской комиссии и самого Митителу.

По словам Галбура, Закон об энергетике предусматривает, что кандидат на эту должность должен иметь не менее 10 лет профессионального или научного опыта в соответствующих сферах, из которых не менее трех лет — на руководящих должностях в государственных учреждениях, международных организациях, организациях гражданского общества или предприятиях, работающих в секторах, регулируемых НАРЭ, пишет omniapres.md

Лидер PNM утверждает, что, согласно информации из конкурсного резюме, существуют «серьезные сомнения» в том, что Даниел Митителу в полной мере соответствует этим обязательным требованиям.

Галбур также заявил, что во время слушаний в парламенте кандидат якобы признал отсутствие необходимого управленческого опыта в государственных энергетических компаниях, недостаточное знание методологии расчета тарифов, а также то, что его опыт ограничивается сектором природного газа, тогда как сфера водоснабжения и канализации является для него новой.

«Несмотря на это, его кандидатура была выдвинута и утверждена», — заявил Галбур.

В своем заявлении председатель PNM просит Генеральную прокуратуру проверить, содержат ли действия указанных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»), а также установить, были ли сознательно проигнорированы требования закона при назначении на должность.