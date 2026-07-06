Галбур подал жалобу в Генпрокуратуру на депутата от PAS Раду Мариана.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру в отношении депутата от PAS Раду Мариана.

Речь идет о подозрениях в возможном влиянии на процесс назначения Думитру Вангели на должность директора государственного предприятия Î.S. MoldATSA, передает omniapres.md

По словам Галбура, жалоба касается возможных действий, подпадающих под статью 326, часть (1) Уголовного кодекса Республики Молдова — «торговля влиянием».

Он утверждает, что обращение связано с необходимостью проверки обстоятельств назначения руководителя стратегического госпредприятия и возможной роли депутата в этом процессе.

По мнению лидера PNM, прокуратура должна установить, была ли рекомендация депутата PAS обычным высказыванием или же она могла повлиять на принятие кадрового решения.

«Обязанность прокуратуры — всесторонне и объективно проверить, как человек с непроверенным резюме оказался во главе стратегического государственного предприятия и была ли рекомендация депутата от PAS простой “рекомендацией” или вмешательством уголовного характера», — заявил Драгош Галбур.

Он также подчеркнул, что государственные должности и предприятия не должны рассматриваться как «партийная собственность».